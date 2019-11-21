В День Достоинства и Свободы президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость доведения до конца расследования убийств участников Революции Достоинства.

Владимир Зеленский на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева сказал, что для почтения памяти погибших музея недостаточно.

– Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и общество должны получить ответы, а виновные – наказание, – отметил глава государства.

По его словам, украинцам сейчас, как никогда, нужны единство и сплоченность.

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– Исторически в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют единство и невероятную сплоченность. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола и вероисповедания. И сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве, ради защиты страны, нашей независимости, свободы и права самостоятельно выбирать будущее, – отметил Зеленский.

Напомним, 5 ноября 2019 года Генпрокуратура начала служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства о преступлениях, связанных с массовыми протестами и убийствами на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, ГПУ передаст все дела Майдана в Государственное бюро расследований.