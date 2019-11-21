Руслан Стефанчук написал заявление на возврат денег, которые ему выделили из бюджета на аренду жилья.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вернет в бюджет деньги, которые государство выделило ему в качестве компенсации за съемное жилье.

О том, что Стефанчук написал соответствующее заявление, сообщил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Ранее движение Честно сообщило, что Стефанчук получал деньги из бюджета на аренду жилья, но живет при этом в квартире тещи в Киеве.

По словам Арахамии, первый вице-спикер не должен возвращать деньги, так как не имеет жилья в Киеве.

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– Он мог бы жить в гостинице Киев, это было бы дороже. Он сделал, как по закону нужно и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал, – заявил Арахамия.

Напомним, нардепа Романа Иванисова исключат из партии Слуга народа, если подтвердится его судимость за изнасилование несовершеннолетней.