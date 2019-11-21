Председатель партии Батькивщина Юлия Тимошенко на саммите Европейской народной партии в Загребе призвала Европу поддержать Украину, которая уже более пяти лет защищает свою страну от вторжения России на Донбассе.

В среду, 20 ноября, председатель партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступила с речью о ситуации в Украине на саммите Европейской народной партии в Загребе (Хорватия).

– Сегодня, после тяжелых, но успешных европейских выборов, мы снова собрались вместе, чтобы совместно определить наши цели и приоритеты на будущее. Наша цель – услышать голос каждой страны ради общего успеха, – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии Батькивщина подробно проинформировала присутствующих о ситуации в Украине и отметила, что в государстве уже более пяти лет продолжается война, которая привела к многочисленным жертвам среди населения, аннексии и оккупации части территории.

– Украина сегодня – единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции, – отметила Юлия Тимошенко.

Читайте: Батькивщина Юлии Тимошенко – 5 фактов о партии

Лидер Батькивщины обратилась с просьбой к европейским лидерам и чиновникам не допустить навязывания Украине шагов, которые могут привести к дальнейшему разрушению нашего суверенитета и территориальной целостности во время саммита в нормандской формате, который должен состояться 9 декабря.

Юлия Тимошенко стала единственным украинским политиком, представлявшим нашу страну на саммите ЕНП, где собрались лидеры и топ-чиновники ЕС, руководство ЕНП, европейские топ-политики.

Кроме того, во время саммита Юлия Тимошенко провела разговор с новоизбранным президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, 20-21 ноября Тимошенко и заместитель председателя партии Батькивщина, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря находятся с рабочим визитом в Загребе для участия в конгрессе и саммите ЕНП.

Источник: Батькивщина