В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе.

Во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников был затронут вопрос полноценного возобновления работы Центра освобождения пленных и поиску пропавших без вести при СБУ.

Отметили, что в 2019 году с целью идентификации было проведено 13 эксгумаций тел. В результате этого удалось установить личности шести граждан.

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Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Ильяшенко предложил внести изменения в закон О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а именно урегулировать правовой статус лиц, пропавших при особых обстоятельствах.

– Особыми обстоятельствами считаются вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории государства, беспорядки внутри страны, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, – пояснил чиновник.

Напомним, что 6 августа 2019 года Украина и США подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести.