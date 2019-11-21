Киевский фуникулер будет работать в течение всей новогодней ночи.

В течение новогодней ночи фуникулер в Киеве будет постоянно работать, что позволит между главными локациями передвигаться пешком.

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Кроме того, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что запланированы изменения в маршрутах общественного транспорта в центре города, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

Ранее Факты ICTV писали, что главную новогоднюю елку Украины начнут устанавливать 10 декабря на Софийской площади в Киеве.