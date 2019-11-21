PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как фуникулер в Киеве будет работать на Новый год 2020

Киевский фуникулер будет работать в течение всей новогодней ночи.

Как фуникулер в Киеве будет работать на Новый год 2020

В течение новогодней ночи фуникулер в Киеве будет постоянно работать, что позволит между главными локациями передвигаться пешком.

Читайте: Новый год 2020: какой будет главная елка в Киеве и чем будут удивлять организаторы

Кроме того, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что запланированы изменения в маршрутах общественного транспорта в центре города, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

Ранее Факты ICTV писали, что главную новогоднюю елку Украины начнут устанавливать 10 декабря на Софийской площади в Киеве.

 

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка