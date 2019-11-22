Адвокат Евгения Закревская обещает голодать до тех пор, пока Верховная Рада не примет поправки в закон о Государственном бюро расследований.

Адвокат Евгения Закревская, которая занимается делами семей Небесной сотни, объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.

Закревская раскритиковала работу Верховной Рады и подчеркнула, что у народных депутатов “есть более важные дела”, чем принятие поправки к закону о Государственном бюро расследований, которая бы позволила перевести туда следователей из Генеральной прокуратуры, работающих с делами Майдана.

Она напомнила, что следствие до принятия этой поправки остановилось.

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– Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, – сказал Закревская в эфире украинского телеканала.

К слову, Факты ICTV писали о главных эпизодах по делам Майдана и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.