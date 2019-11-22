PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

Адвокат Евгения Закревская обещает голодать до тех пор, пока Верховная Рада не примет поправки в закон о Государственном бюро расследований.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

Адвокат Евгения Закревская, которая занимается делами семей Небесной сотни, объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.

Закревская раскритиковала работу Верховной Рады и подчеркнула, что у народных депутатов “есть более важные дела”, чем принятие поправки к закону о Государственном бюро расследований, которая бы позволила перевести туда следователей из Генеральной прокуратуры, работающих с делами Майдана.

Она напомнила, что следствие до принятия этой поправки остановилось.

Читайте: Дела Майдана: в ГПУ назвали количество обвинительных приговоров

– Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, – сказал Закревская в эфире украинского телеканала.

К слову, Факты ICTV писали о главных эпизодах по делам Майдана и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дела Майдана: в ГПУ назвали количество обвинительных приговоров
Дела Майдана: в ГПУ назвали количество обвинительных приговоров
Верховна рада
Трубу прорвало: кому выгодны анонимные Telegram-каналы и насколько они действенны
Стефанчук вернет деньги за аренду квартиры у тещи – Арахамия
Стефанчук вернет деньги за аренду квартиры у тещи – Арахамия
Арахамия про скандал с Юзиком: Он просто хотел навести порядок
Арахамия про скандал с Юзиком: Он просто хотел навести порядок
Кто такой Роман Иванисов и что известно о скандале в Слуге народа
Кто такой Роман Иванисов и что известно о скандале в Слуге народа
Трубу прорвало: кому грозит уголовная ответственность за слитые записи с ГБР
Трубу прорвало: кому грозит уголовная ответственность за слитые записи с ГБР
Арахамия: Иванисова вернут во фракцию, если судимость – фейк
Арахамия: Иванисова вернут во фракцию, если судимость – фейк
Революция достоинства: Евромайдан, день первый
Революция достоинства: Евромайдан, день первый
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка