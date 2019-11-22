В Черном море концентрация нефтепродуктов превышает норму в 53 раза из-за аварии танкера Делфи в Одессе.

Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что в результате аварии танкера Делфи в Одессе нефтепродукты попали в воду.

Госэкоинспекция рассчитает ущерб и направит документ о возмещении убытков.

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Известно, что загрязнение воды в 53 раза превышает норму.

Сейчас инспекторы обследуют место аварии и повторно отбирают пробы из-за появления пятен маслянистого состава.



Напомним, Факты ICTV отслеживали хронологию событий, которая проходила с танкером Делфи. Как проходила спасательная операция судна Делфи смотрите в онлайн-трансляции.