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Факты / Украина

Авария танкера Делфи в Одессе: загрязнение воды в 53 раза превышает норму

В Черном море концентрация нефтепродуктов превышает норму в 53 раза из-за аварии танкера Делфи в Одессе.

Авария танкера Делфи в Одессе

Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что в результате аварии танкера Делфи в Одессе нефтепродукты попали в воду.

Госэкоинспекция рассчитает ущерб и направит документ о возмещении убытков.

Читайте: Авария танкера Делфи в Одессе: экипаж эвакуировали

Известно, что загрязнение воды в 53 раза превышает норму.

Сейчас инспекторы обследуют место аварии и повторно отбирают пробы из-за появления пятен маслянистого состава.

Напомним, Факты ICTV отслеживали хронологию событий, которая проходила с танкером Делфи. Как проходила спасательная операция судна Делфи смотрите в онлайн-трансляции.

Источник: Думская

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