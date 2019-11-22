PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Безработица в Украине: в Минэкономики назвали основную причину

Увольнение по собственному желанию являются основной причиной безработицы в Украине.

безработица в украине

Заместитель министра экономики Сергей Николайчук рассказал, что основной причиной  безработицы украинцев является увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

Он отметил, что таких безработных в Украине 38%

– Пожалуй, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения неэффективных работников при оптимизации деятельности в условиях сокращения производства, – говорится в сообщении.

21% безработных уволены по экономическим причинам.

Читайте200 николаевцев без работы, но с зарплатой: программы по поддержке безработных

10% украинцев освобождены с работы из-за истечения срока контракта, еще 10% не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения.

Для 9% украинцев работа носит сезонный характер, еще 5% не трудоустроены из-за загруженности домашними обязанностями.

Напомним, по состоянию на сентябрь в Украине без работы были 8% населения. Во IІ квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 58,6%.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине нехватка опытных инженеров: выпускники вузов не готовы к работе
В Украине нехватка опытных инженеров: выпускники вузов не готовы к работе
В Украине с начала года снизился уровень безработицы
В Украине с начала года снизился уровень безработицы
В Украине уменьшилось количество безработных
В Украине уменьшилось количество безработных
200 николаевцев без работы, но с зарплатой: программы по поддержке безработных
200 николаевцев без работы, но с зарплатой: программы по поддержке безработных
€560 ежемесячно. В Финляндии власть дарит деньги безработным
€560 ежемесячно. В Финляндии власть дарит деньги безработным
Пособие по безработице в Украине может составлять более 7 тыс. грн
Пособие по безработице в Украине может составлять более 7 тыс. грн
Гроші
В Украине увеличат пособие по безработице – когда и на сколько
безробіття
Работа в Греции: где платят больше и как обманывают
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка