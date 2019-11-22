Увольнение по собственному желанию являются основной причиной безработицы в Украине.

Заместитель министра экономики Сергей Николайчук рассказал, что основной причиной безработицы украинцев является увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

Он отметил, что таких безработных в Украине 38%

– Пожалуй, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения неэффективных работников при оптимизации деятельности в условиях сокращения производства, – говорится в сообщении.

21% безработных уволены по экономическим причинам.

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10% украинцев освобождены с работы из-за истечения срока контракта, еще 10% не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения.

Для 9% украинцев работа носит сезонный характер, еще 5% не трудоустроены из-за загруженности домашними обязанностями.

Напомним, по состоянию на сентябрь в Украине без работы были 8% населения. Во IІ квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 58,6%.