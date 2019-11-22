В Киеве разоблачили фейковые компании Tesla, которые успели обмануть украинцев на 12 млн грн.

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух человек, которые создали фейковые представительства компании Tesla Motors Inc.

Указанные лица в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд псевдопредставительств американской компании Tesla Motors Inc, используя схожее название.

Подозреваемые разместили на своем сайте информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla и автомобилей.

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В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели.

Лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке они не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все деньги, полученные от инвесторов, злоумышленники присваивали.

Подозреваемые успели обмануть 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн.

Напомним, весной в Киеве работники прокуратуры и полиции задержали участников преступной группы, которые обманули не менее 200 граждан. Под предлогом продажи несуществующих автомобилей и сельскохозяйственной техники, злоумышленники завладели средствами граждан на сумму почти 7 млн грн.