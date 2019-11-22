Дмитрий Габинет стал председателем Хмельницкой областной государственной администрации. Все, что о нем известно – читайте в материале Фактов ICTV.

Дмитрий Габинет назначен председателем Хмельницкой ОГА. Соответствующий указ №864/2019 опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

22 ноября первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил в должности Габинета. Его кандидатуру согласовал Кабмин.

Биография Дмитрия Габинета

Габинет родился в Хмельницком. Он является кандидатом юридических наук, преподавал в Украине и в одном из университетов Польши.

Также до назначения на должность председателя Хмельницкой ОГА работал помощником нардепа Николая Стефанчука.

С 2014 года был председателем общественной организации Форпост Народовластие, а с 2017 года – Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

В 2014 году Габинет представлял интересы Сергея Тигипко и его партии Сильная Украина в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах.

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Декларация Габинета

Габинет имеет земельный участок в Новоушицком районе площадью 470 квадратных метров. Вместе с матерью владеет квартирой на 61,8 квадратных метра и гаражом на 21,9 квадратных метра.

У него есть авто Москвич 1983 года выпуска.

Основным местом работы Габинет указал Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт, где он за 2018 год заработал 51 тысячу 841 гривну.

Также Габинет такжон хранит наличными €8 тыс.

Габинет работал по совместительству и получал гонорары в военной части А 2339 – 33 тысячи 932 гривны; университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине – 161 тыс. 574 грн; Винницком региональном центре оценивания качества образования – 1 440 грн.

Напомним, 6 ноября Владимир Зеленский назначил депутата Верховной Рады от Слуги народа Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА вместо Юлии Светличной. Она занимала должность с октября 2016 года.