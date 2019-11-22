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Факты / Украина

Погода в Украине на 22 ноября (КАРТА)

В Украине 22 ноября будет преобладать морозная погода.

Погода в Украине на 22 ноября (КАРТА)

В пятницу, 22 ноября, по всей территории Украины ожидаются заморозки, в некоторых областях показатели будут доходить до -12°.

На севере страны днем ожидается 0 -3°, ночью до -8°.

В Киеве в последний рабочий день днем будет -1 -3°, ночью -6 -8°.

В восточных областях холоднее всего. Днем 0 -2°, ночью термометры покажут -9 -12°.

Читайте: Погода в Египте на Новый год 2020

На юге Украины теплее, тут днем +3 -1°, ночью прогнозируется -1 -7°.

В западной части страны днем 0 +10°, ночью заморозки -4°.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на ноябрь.

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