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Факты / Украина

В Гааге 22 ноября вынесут первое решение по захвату РФ украинских судов

Арбитражный суд в Гааге 22 ноября примет первое решение по делу Украины против России о нарушении иммунитета трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей согласно Конвенции ООН по морскому праву.

Международный трибунал

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что 21 ноября в Гааге состоялись слушания относительно захваченных РФ год назад украинских судов и моряков.

По ее словам, по результатам этих слушаний Арбитраж 22 ноября примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, “определит название дела и основы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн”.

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– Мы настаиваем на том, что дело является срочным, поскольку, несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков, – отметила дипломат.

Зеркаль также сообщила, что РФ пытается затянуть судебное разбирательство и стремится сделать слушания максимально закрытыми.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву вынес свой приговор относительно 24 украинских моряков и трех кораблей, которые РФ безосновательно захватила 25 ноября 2018 года.

Источник: Lana Zerkal

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