В Новом Роздоле (Львовская область) вечером 21 ноября начали подавать тепло в жилые дома и учебные заведения.

В Новом Роздоле на Львовщине, где накануне сложилась критическая ситуация с отоплением, все же включили теплоснабжения в жилые дома.

Сейчас ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе, поэтому в ночь на 22 ноября удалось включили отопление.

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Также в Новояворовске теплоноситель с температурой +45º С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция в системах сооружений.

Ранее Факты ICTV писали, как начался отопительный сезон в Украине.