Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

На Новый год и Рождество Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов. Пяти поездам продлен маршрут, чтобы расширить географию железнодорожных перевозок.

Поезд № 216/215 Жмеринка-Киев будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки в 14.20, прибытие в Киев в 19.28.

Поезд № 181/182 Киев – Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12.18 и прибывать в Киев в 00.02. Из Киева отправление в 00.55 22, 23, 26, 27 декабря, прибытие во Львов в 10.36.

Поезд № 223/224 Киев-Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07.46 и прибудет в Одессу в 17.55. Из Одессы поезд будет отправляться в 11.03 и прибывать в Киев в 20.31.

Поезд № 205/206 Покровск-Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровская в 09.20 и прибытие в Харьков в 14.49. Отправление из Харькова в 16.44 и прибытие в Покровская в 22.07.

Поезд № 197/198 Киев-Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 06.19, прибытие в Ковель в 14.48. Обратно отправление из Ковеля в 11.27, прибытие в Киев в 20.45.

Поезд № 168 Львов – Одесса назначен на 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09.40 и прибытие в Одессу в 20.23. Отправление из Одессы в 10.18 и прибытие во Львов в 21.05.

Поезд № 202/201 Львов-Ужгород будет курсировать 29 декабря и 1 января, отправление из Львова в 06.43 и прибытие в Ужгород в 12.10. Отправление из Ужгорода в 14.05 и прибытие во Львов в 19.55.

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К тому же, для удобных путешествий в праздничные дни поездам продлен маршрут. В частности, маршрут Запорожье – Киев продлен до Чопа, Кривой Рог-Киев – до Ужгород, Днепр-Киев – до Львова, Львов-Киев – до Львова, Сумы – Киев – до Винницы.

К слову, ранее мы писали, как фуникулер в Киеве будет работать на Новый год 2020.