Президент США Дональд Трамп признался в любви к украинскому народу и призвал бороться с коррупцией в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что, оказывая помощь украинскому народу, хочет быть уверенным в правильном ее распределении.
– Я люблю украинский народ, – сказал он.
Также Трамп призвал Киев искоренять коррупцию.
– Нужно убедиться, что деньги будут израсходованы нужным образом, – пояснил он.
По его словам, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро. Этот фактор подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику.
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Трамп пояснил, что Джулиани “лучший мэр в истории Нью-Йорка” и “возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет”.
По мнению президента США, это позволило бы Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.
Ранее Трамп возмутился тем, что его обвиняют в давлении на украинских политиков. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко не знали о задержке военной помощи.