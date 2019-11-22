Президент США Дональд Трамп признался в любви к украинскому народу и призвал бороться с коррупцией в стране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, оказывая помощь украинскому народу, хочет быть уверенным в правильном ее распределении.

– Я люблю украинский народ, – сказал он.

Также Трамп призвал Киев искоренять коррупцию.

– Нужно убедиться, что деньги будут израсходованы нужным образом, – пояснил он.

По его словам, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро. Этот фактор подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику.

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Трамп пояснил, что Джулиани “лучший мэр в истории Нью-Йорка” и “возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет”.

По мнению президента США, это позволило бы Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.

Ранее Трамп возмутился тем, что его обвиняют в давлении на украинских политиков. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко не знали о задержке военной помощи.