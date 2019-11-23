23 ноября – День памяти жертв голодоморов. Некоторые украинцы по традиции меняют аватарки в соцсетях, чтобы присоединиться к чествованию жертв сталинского террора. Мы собрали для вас 5 самых душевных картинок.
Мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов пройдут по всей Украине и во многих странах мира 23 ноября.
На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. В 16.00 в каждом доме и учреждении украинцы присоединятся к общенациональной минуте молчания. Затем украинцы несут свечи к памятникам жертвам.
Всеукраинская акция Зажги свечу памяти в 2019 году состоится в 15 тыс. км от Киева. Участники украинской антарктической экспедиции на станции Академик Вернадский зажгут 12 свечей в память о жертвах Голодомора.
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Приобщиться к чествованию памяти жертв Голодомора можно, изменив аватарку в соцсетях. Факты ICTV собрали для вас самые душевные картинки.
Напомним, Факты ICTV публиковали результаты опроса о том, сколько украинцев считают Голодомор геноцидом.