23 ноября весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца. Про историю возникновения этого праздника читайте на сайте Факты ICTV.

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом и храбростью.

Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана, а тот был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним.

Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости.

Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.

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После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень.

Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

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