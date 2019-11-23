PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

День памяти трансгендеров: в Киеве почтили память жертв трансфобии

В Киеве состоялся Транс-Марш посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

День памяти трансгендеров: в Киеве почтили память жертв трансфобии

В Киеве на Михайловской площади прошел марш ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, который отмечали 20 ноября.

Участники марша вспомнили погибших минутой молчания.

Читайте: Трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Victoria’s Secret: фото до смены пола

Также организаторы отметили, что хотят услышать позицию новой власти по трансгендерным людям, а также выдвинуть к ней требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция.

Однако не обошлось без провокаций. Противники марша также выстроились на Михайловской площади

Они пытались прорвать кордон полиции, которые по кругу оцепили территорию проведения митинга. Но у агрессивно настроенных граждан пробраться к активистав не получилось.

Противники марша стали выкрикивать непристойные лозунги о полиции и кидать в стражей порядка сырые яйца.

День памяти трансгендеров: в Киеве почтили память жертв трансфобии / 6 фотографий

Напомним, в 2018 году во время марша за права трансгендеров в Киеве пострадал канадский журналист Майкл Колборн.

Источник: Громадське

Фото: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Передумал: в США трансгендер через семь лет решил снова стать мужчиной
Передумал: в США трансгендер через семь лет решил снова стать мужчиной
Масштабные марши в защиту климата прошли в Киеве и мире
Масштабные марши в защиту климата прошли в Киеве и мире
Трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Victoria’s Secret: фото до смены пола
Трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Victoria’s Secret: фото до смены пола
Ультрас
Во Львов едут сербские хулиганы. Хорватские и украинские ультрас пройдут маршем
Освобождение пленных: в Киеве прошел марш неравнодушных украинцев
Освобождение пленных: в Киеве прошел марш неравнодушных украинцев
В Киеве произошли столкновения на Марше женщин
В Киеве произошли столкновения на Марше женщин
У Києві побили іноземного журналіста
На марше за права трансгендеров избили иностранного журналиста (18+)
Дым и газ: в Киеве разогнали марш за права трансгендеров
Дым и газ: в Киеве разогнали марш за права трансгендеров
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка