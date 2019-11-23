В Киеве состоялся Транс-Марш посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

В Киеве на Михайловской площади прошел марш ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, который отмечали 20 ноября.

Участники марша вспомнили погибших минутой молчания.

Читайте: Трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Victoria’s Secret: фото до смены пола

Также организаторы отметили, что хотят услышать позицию новой власти по трансгендерным людям, а также выдвинуть к ней требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция.

Однако не обошлось без провокаций. Противники марша также выстроились на Михайловской площади

Они пытались прорвать кордон полиции, которые по кругу оцепили территорию проведения митинга. Но у агрессивно настроенных граждан пробраться к активистав не получилось.

Противники марша стали выкрикивать непристойные лозунги о полиции и кидать в стражей порядка сырые яйца.























День памяти трансгендеров: в Киеве почтили память жертв трансфобии / 6 фотографий

Напомним, в 2018 году во время марша за права трансгендеров в Киеве пострадал канадский журналист Майкл Колборн.