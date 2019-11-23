Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодомора. Главные факты об искусственном массовом голоде, организованном коммунистическим режимом в 1932-1933 годах – в нашем материале.

В 2019 году День памяти жертв Голодомора приходится на 23 ноября, то есть четвертую субботу ноября.

Мы предлагаем вспомнить главные факты о Голодоморе 1932-1933 в Украине, который признали геноцидом украинского народа более 20 стран.

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1. Искусственный голод унес жизни 3 млн 943 тыс. украинцев. Это последние данные Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины.

2. Из тогдашних семи областей Украины больше всего пострадали Киевская и Харьковская, где умерли более 1 млн человек. Меньше жертв было в Черниговской и Донецкой областях.

3. Доведенные до отчаяния селяне ели тела своих или соседских умерших детей. По некоторым данным, за каннибализм во время Голодомора осудили более 2,5 тыс. человек.

4. В прессе первое упоминание о голоде в СССР появилось в декабре 1933 года. В газете Manchester Guardian вышли три статьи британского журналиста Малкольма Маґериджа. Он рассказал, что в Украине и на Кубани люди умирают от голода. После этого советская власть запретила иностранным журналистам ездить в эти регионы.

5. На уровне официального партийного руководства слово Голодомор впервые прозвучало в декабре 1987 года. Первый секретарь ЦК КПСС Владимир Шербицький на торжествах по случаю 70-летия УССР признал факт голода.

6. ЦК Компартии Украины в 1990 году разрешил публикацию книги Голод 1932-1933 гг. в Украине: глазами историков, языком документов.

7. А в 2006-м СБУ рассекретила более пять тысяч страниц государственных архивов о Голодоморе.

8. Автор термина геноцид, польский и американский юрист Рафаэль Лемкин в 1953 году первым из специалистов международного права определил уничтожение украинской нации сталинским режимом как геноцид.

9. Верховная Рада в 2006 году официально признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

10. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2010 году отказалась признавать голод геноцидом украинцев, но признала сталинский режим виновным в массовом голоде в СССР.

Кстати, согласно результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, 82% украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Не согласны 11% опрошенных и 7% затруднились ответить.