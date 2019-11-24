В воскресенье в Украине преобладает морозная погода, местами доходит до -12°.
В воскресенье, 24 ноября, на востоке страны будет днем 0 -2°, ночью 10-12 градусов мороза.
В западных областях днем прогнозируют 1-5° тепла, ночью -1 -4°. В Ужгороде будет теплее всего – днем будет 10-12° тепла, а ночью -1 +1°.
На севере страны днем ожидается -1 +1°, ночью -7 -9°.
Читайте: 10-градусные морозы придут в Украину на выходные (КАРТА)
В южной части Украины днем 0 +4°, ночью -3 -5°.
Ранее мы писали, какой будет погода в Египте на Новый год 2020.
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