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Факты / Украина / Политика

Сенаторы США поддерживают Украину в противостоянии с Россией – Минобороны

Сенаторы США заверили министра обороны Украины Андрея Загороднюка в поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ.

Сенат США

США будут продолжать политически поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны Российской Федерации, подчеркнули американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг.

Позицию США сенаторы передали министру обороны Украины Андрею Загороднюку.

– В том числе, речь идет о дальнейшем санкционном давлении на страну-агрессора, в частности, за строительство Северного потока-2, – говорится в обнародованном в субботу вечером пресс-службой сообщении.

Также Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

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– Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества, – отмечается в информации.

Напомним, в США сравнили преступления советского режима в отношении украинцев во времена Голодомора с современной агрессией России.

Источник: Минобороны

Фото: Dreamstime

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