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Факты / Украина

Скандал в Сербии: Вучич объяснил, как сербское оружие оказалось на Донбассе

Украинские военные на Донбассе могли получить сербское оружие путем реэкспорта.

Скандал в Сербии: Вучич объяснил, как сербское оружие оказалось на Донбассе

Сербские минометы могли оказаться в Украине путем реэкспорта. Так президент Сербии Александар Вучич прокомментировал информацию оппозиционерки Мариники Тепич о том, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии, несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украине.

Согласно обнародованным данным, сербская компания Техноремонт купила партию мин производства завода Крушик у продавца Jugoimport SDPR, продала их польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании Техноремонт продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных оппозиционеркой, названа конечным получателем оружия.

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Сербский президент заверил, что хотя все было сделано в соответствии с законом и соглашение “было чистым, как слеза”, однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Напомним, Факты ICTV писали о том, где украинские партизаны берут оружие для войны против России на Донбассе.

Источник: Украинская правда

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