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Факты / Украина

15 лет тюрьмы! Зеленский подписал закон об ответственности за подделку лекарств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств.

15 лет тюрьмы! Зеленский подписал закон об ответственности за подделку лекарств

Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в статью 321-1 УК Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, который Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года.

Теперь за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств грозит лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Ранее санкция статьи предусматривала лишение свободы на 3-5 лет.

Если те же действия будут совершены повторно, то злоумышленникам грозит 8-10 лет тюрьмы (ранее – от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарств путем злоупотребления служебным положением; медицинским, фармацевтическим работником, или через интернет карается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, что 25 ноября Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Источник: Офис Президента

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