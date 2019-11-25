Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств.

Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в статью 321-1 УК Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, который Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года.

Теперь за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств грозит лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Ранее санкция статьи предусматривала лишение свободы на 3-5 лет.

Если те же действия будут совершены повторно, то злоумышленникам грозит 8-10 лет тюрьмы (ранее – от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарств путем злоупотребления служебным положением; медицинским, фармацевтическим работником, или через интернет карается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, что 25 ноября Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.