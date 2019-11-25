До Черной пятницы 2019 осталось чуть больше месяца. В каких магазинах искать скидки – читайте в материале Факты ICTV.

Черная пятница 2019 пройдет в Украине 29 ноября. Часто магазины устраивают огромные распродажи, начиная с понедельника перед Черной пятницей и до конца недели после нее.

Распродажи на Черную пятницу в Киеве и в других городах пройдут и в больших ТЦ, и в интернет-магазинах. Отслеживать скидки все же проще всего в сети.

Читайте: Черная пятница 2019: сколько потратят украинцы и топ-5 товаров

Стоит отметить, что сейчас известны только названия магазинов, которые примут участие в распродажах Черной пятницы. Размер скидки и точная дата их старта будут известны ближе к 29 ноября.

Что чаще всего покупают украинцы в Черную пятницу

Статистика последних лет показывает, что в Украине чаще всего покупают одежду, обувь, бытовую технику, электронику и косметику.

Сколько готовы потратить украинцы в Черную пятницу

Согласно данным прошлых лет, украинцы готовы потратить на распродажах 3 139 грн.

Магазины, которые примут участие в распродажах Черной пятницы 2019

Бытовая техника

Алло

Эльдорадо

Comfy

Цитрус

Розетка

Фокстрот

Stylus

MOYO

Xiaomi

Одежда и обувь

Answear

Intertop

Lamoda

H&M

Lee Cooper

Kasta

Косметика

Watsons

NYX Cosmetic

iHerb

Parfums

Товары для дома

Эпицентр

Jysk

Путешествия

Booking

МАУ

К слову, ранее Факты ICTV писали, как не стать жертвой маркетинговых ходов.