Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о бессмысленном документообороте между Кабмином и налоговой.

Дмитрий Дубилет рассказал о несогласованности регламентов государственных ведомств, что в последствии заставляет работников этих ведомств заниматься бессмысленным документооборотом.

В частности речь идет о проверке деклараций работников правительства в налоговой.

– Я нашел в Кабмине странное явление. Смешное и грустное одновременно. Не то Кафка, не то Жванецкий. В 2014 году приняли закон об очищении власти. Согласно ему каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить, – отметил политик.

Дубилет уточнил, что в 2016 году эти бумажные декларации поменяли на декларации НАЗК в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос в налоговую.

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– И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос в налоговую. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации к ним уже не направляют, – пояснил чиновник.

Министр выразил желание прекратить такой поток документов и в ближайшее время перевести все в электронной вид.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.