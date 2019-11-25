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Факты / Украина

МТС продала Vodafone Ukraine азербайджанскому Bakcell за $734 млн

МТС в ближайшее время передаст акции Vodafone Ukraine азербайджанскому Bakcell за $734 млн.

МТС продала Vodafone Ukraine азербайджанскому Bakcell за $734 млн

Компания Telco Solutions and Investments, подконтрольная телекоммуникационной компании Bakcell и входящая в группу компаний NEQSOL Holding, приобрела 100% долю одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи ВФ Украина, который работает под брендом Vodafone Украины, за $734 млн.

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– В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ЗАО ПФ Украины, за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму около $84 млн, – говорится в сообщении.

Ранее Факты ICTV писали, что мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell проводят работы по перераспределению радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазоне 900 МГц. Это поможет уже через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину.

Источник: УНИАН

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