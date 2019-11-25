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Факты / Украина

Погода в Украине на 25 ноября (КАРТА)

В понедельник в Украине будет преобладать солнечная погода, без осадков.

Погода в Украине на 25 ноября (КАРТА)

В понедельник, 25 ноября, на востоке страны будет днем -1-2°С, ночью 5-7°С мороза.

В западных областях днем прогнозируют 2-4°С тепла, ночью от -3 мороза до 1°С тепла.

На севере страны днем ожидается -1 +1°, ночью до -7°С мороза.

Читайте: Погода в Египте на Новый год 2020

В южной части Украины днем 2-4°С тепла, ночью до -1°С.

По всей территории страны ожидается солнечная погода, без осадков.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на ноябрь.

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