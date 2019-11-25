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Факты / Украина

Свой среди чужих – что известно об украинском разведчике Эдуарде Матюхе

Какую информацию из “ДНР” передавал Украине разведчик Эдуард Матюха и почему его рассекретили – читайте в материале Фактов ICTV.

Свой среди чужих – что известно об украинском разведчике Эдуарде Матюхе

“Народный мэр” оккупированной Горловки Донецкой области Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком, который на протяжении пяти лет передавал информацию о присутствии российских сил на Донбассе.

Какую информацию передавал Матюха

Пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, “ДНР” и “ЛНР”) координируются Кремлем через КПРФ. Ответственный за это человек – депутат Тайсаев Казбек Кучукович.

Именно члены коммунистической партии формируют российские “гуманитарные конвои”, в которых также перевозят наличные деньги.

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В 2018 году планировалось восстановить проект “Новороссия”. Это были военные планы по захвату Харьковской области, Одесской области и созданию сухопутного коридора к полуострову Крым.

Зачем Матюху рассекретили

Сопредседатель ГИ Правое дело Дмитрий Снегирев рассказал, что есть такая комбинация спецслужб, когда агента выводят и принимается решение об информационном сопровождении этого процесса.

– Вывод разведчика – информационно-психологическая операция с целью деморализации противника. Демонстрация наличия агентов в их среде, невозможности работы их так называемых спецслужб. И показ способности украинских спецслужб в проведении оперативной комбинации на оккупированной территории, – отметил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, Эдуард Матюха может стать важным свидетелем в международных судах, которых Украина доказывает причастность РФ до войны на Донбассе.

– Вполне возможно, что его эвакуация из оккупированной территории связана тем, что его в ближайшее время будут использовать в качестве свидетеля в международных судах и исках. Матюха может предоставить большое количество информации, – отметил экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука

Напомним, бывший “народный мэр” Горловки Эдуард Матюха пять лет собирал информацию о действиях России на Донбассе для Главного управления разведки Минобороны. Сейчас Матюха находится на подконтрольной Украине территории. О том, что ее муж является разведчиком, не знала даже жена.

Источник: 24 канал

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