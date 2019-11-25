Азовское море в Мариуполе Донецкой области отступило от берегов на 100 метров и оставило открытым дно.

В Мариуполе Азовское море отступило от берегов на 100 метров и замерзло.

Штормовой ветер и мороз в городе начался еще на прошлой неделе. Из-за таких погодных условий вода отступила от береговой линии и оставила открытым дно.

Читайте: Смертельный шторм в Крыму – шестеро погибших

На одном из видео житель Мариуполя снял на видео морское дно, которое теперь похоже на песчаную пустыню.







Вода отошла от берега и замерзла: в Мариуполе море превратилось в “пустыню” / 2 фотографии

К слову, 21 ноября на популярном курорте в Кирилловке начался ураганный ветер, через который поднялись высокие волны. Море вышло из берегов и с силой обрушилось на берег, смывая пляже.

Источник: 0629.com.ua