Азовское море в Мариуполе Донецкой области отступило от берегов на 100 метров и оставило открытым дно.
В Мариуполе Азовское море отступило от берегов на 100 метров и замерзло.
Штормовой ветер и мороз в городе начался еще на прошлой неделе. Из-за таких погодных условий вода отступила от береговой линии и оставила открытым дно.
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На одном из видео житель Мариуполя снял на видео морское дно, которое теперь похоже на песчаную пустыню.
Вода отошла от берега и замерзла: в Мариуполе море превратилось в “пустыню” / 2 фотографии
К слову, 21 ноября на популярном курорте в Кирилловке начался ураганный ветер, через который поднялись высокие волны. Море вышло из берегов и с силой обрушилось на берег, смывая пляже.
Источник: 0629.com.ua