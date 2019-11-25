Полиция обнаружила сгоревший автомобиль вероятных исполнителей взрыва в Харькове.

Около 11.50 на улице Пушкинской в Харькове был обнаружен сгоревший Opel. По данным полиции, на этом авто исполнители взрыва машины адвоката Андрея Гагуна уехали с места преступления.

– Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись с места происшествия. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем, – говорится в сообщении.

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Сгоревшее транспортное средство осматривают эксперты.















Взрыв авто Андрея Гагуна в Харькове: найдена машина вероятных исполнителей / 4 фотографии

Напомним, 25 ноября в 10.40 в Харькове взорвали авто, которое принадлежало местному адвокату. В результате взрыва повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также несколько окон дома.