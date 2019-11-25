PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Как изменятся тарифы на воду в Киеве (ДОКУМЕНТ)

В Киеве изменят тарифы на водоснабжение и водоотвод. Сколько будут платить жители столицы – читайте в материале Фактов ICTV.

Как изменятся тарифы на воду в Киеве (ДОКУМЕНТ)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для Киевводоканала.

Читайте: Как передать показания счетчика с мобильного: Киевводоканал запустил приложение

Новые тарифы на воду в Киеве:

  • централизованное водоснабжение – 9,86 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 9,01, рост – на 0,85 грн);
  • на централизованное водоотведение – 7,49 грн за один кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение – на 0,48 грн).

В результате – стоимость водоснабжения стала выше, а водоотвода – снизилась.

Як зміняться тарифи на воду в Києві (ДОКУМЕНТ)

Ранее Факты ICTV писали, что у должников за жилищно-коммунальные услуги по решению суда могут арестовать имущество и ограничить им выезд за границу.

Источнки: НКРЭКУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Билборды позора в центре Мукачево – коммунальщики привлекают внимание должников
Билборды позора в центре Мукачево – коммунальщики привлекают внимание должников
Как платить за электричество через YASNO – инструкция
Как платить за электричество через YASNO – инструкция
Как получить субсидию: все, что нужно знать
Как получить субсидию: все, что нужно знать
Прорывы труб и стрельбы за долги: как начался отопительный сезон в Украине
Прорывы труб и стрельбы за долги: как начался отопительный сезон в Украине
Комуналка
Когда можно не платить за отопление – три условия
Вода почасово или техническая: Гвардейское и Черкасское живут без центрального водоснабжения
Вода почасово или техническая: Гвардейское и Черкасское живут без центрального водоснабжения
комуналка
У должников за коммуналку могут арестовать имущество – КГГА
Хватит всем! В Украине начали выдавать первые субсидии “живыми деньгами”
Хватит всем! В Украине начали выдавать первые субсидии “живыми деньгами”
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка