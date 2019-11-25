В Киеве изменят тарифы на водоснабжение и водоотвод. Сколько будут платить жители столицы – читайте в материале Фактов ICTV.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для Киевводоканала.

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Новые тарифы на воду в Киеве:

централизованное водоснабжение – 9,86 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 9,01, рост – на 0,85 грн);

на централизованное водоотведение – 7,49 грн за один кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение – на 0,48 грн).

В результате – стоимость водоснабжения стала выше, а водоотвода – снизилась.

Як зміняться тарифи на воду в Києві (ДОКУМЕНТ)

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Источнки: НКРЭКУ