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Факты / Украина

Зеленский подписал законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

володимир зеленський

Владимир Зеленский подписал закон № 263-ІХ, который предусматривает возвращение статьи о незаконном обогащении в Уголовный кодекс.

Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов.

Согласно закону предусмотрено лишение свободы сроком на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения активов, стоимость которых более чем на 6 млн 243 тыс. 250 грн превышает законные доходы.

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Под активами понимаются деньги, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюти, объем уменьшение финансовых обязательств. Также это могут быть работы или услуги.

Дела о незаконном обогащении будет рассматривать коллегия Высшего антикоррупционного суда в составе трех судей, а апелляции – апелляционная палата ВАСУ.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность чиновников за незаконное обогащение.

Принятие нового закона было одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.

 

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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