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Факты / Украина

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность недавнего возвращения РФ украинских кораблей.

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Также украинский гарант отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

Кроме того, во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

Напомним, на возвращенных РФ украинских кораблях отсутствует не только радиооборудование, но даже кухонные плиты и унитазы.

 

 

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