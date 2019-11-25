Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность недавнего возвращения РФ украинских кораблей.
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Также украинский гарант отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.
Кроме того, во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.
Напомним, на возвращенных РФ украинских кораблях отсутствует не только радиооборудование, но даже кухонные плиты и унитазы.
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