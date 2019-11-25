Нацбанк Украины установил на 26 ноября курс гривны на уровне 24,05 грн/$, что является четырехлетним максимумом.
Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на уровне 24,05 грн/$ – это максимальное значение с января 2016 года.
Предыдущий четырехлетний максимум установлен 30 сентября. Тогда курс был 24,08 грн/$.
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На понедельник, 25 ноября, НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,1643 грн/$ и к евро – на уровне 26,7208 грн/евро.
Эксперты прогнозируют курс доллара ниже 24 грн в случае положительного решения МВФ по кредиту.
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