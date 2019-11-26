Следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату, а также представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с соответствующего лица.

В отношении народного депутата и гражданки Украины, совершивших видеотрансляцию в Youtube и Facebook, во время которой угрожали убийством президенту Владимиру Зеленскому, подготовили проект сообщения о подозрении.

Следователи Государственного бюро расследований направили его в Генеральную прокуратуру.

– Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата, – сообщили в ГБР.

Читайте: За слова о Зеленском Федине грозит тюрьма – Баканов

Подозрение квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины).

В ГБР не называют имен подозреваемых. Скорее всего, речь идет о народном депутате из фракции Европейская солидарность Софие Федине и добровольце Марусе Зверобой.

Во время стрима они обсуждали визит Зеленского в Золотое и то, как там может “случайно взорваться граната”.

К слову, уголовное производство, в котором фигурируют Федина и Зверобой открыли 28 октября.