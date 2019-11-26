В Киеве двое мошенников пытались продать мандат народного депутата за €1,5 млн.

Правоохранители Киева разоблачили двух мошенников, которые пытались продать мандат народного депутата женщине, которая принимает участие в конкурсе на замещение должности на государственной службе.

Когда женщине поступило предложение от злоумышленников, она засомневалась в правдивости и с заявлением обратилась в полицию.

Мошенники были задержаны во время получения €750 тыс.

По факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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По информации начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максима Асланова, передача первого транша должна была состояться во время встречи с клиенткой в районе станции метро Черниговская. После передачи их с вещественными доказательствами остановили полицейские.

Злоумышленниками оказались двое ранее судимых киевлян 1973 и 1951 годов рождения.

Одного из них месяц назад задерживали за совершение аналогичного преступления.

– То есть человек, создав представление о наличии у него связей во властных структурах, за $150 тыс. пообещал посодействовать в назначении на пост председателя одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения содержания под стражей и определил залог около 154 тыс. грн, которую он уплатил и оказался на свободе, – сказал Асланов.











€1,5 млн за мандат нардепа: в Киеве мошенники “продавали” должность / 3 фотографии

Напомним, весной в Киеве работники прокуратуры и полиции задержали участников преступной группы, которые обманули не менее 200 граждан. Под предлогом продажи несуществующих автомобилей и сельскохозяйственной техники, злоумышленники завладели средствами граждан на сумму почти 7 млн грн.