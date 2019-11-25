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Факты / Украина

Глава Минздрава прокомментировала увольнение Петренко

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая отметила, что благодарна Олегу Петренко, который подал в отставку, за работу над созданием НСЗУ.

Зоряна Скалецька

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая прокомментировала увольнение главы Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко.

– Построение НСЗУ важный шаг, в частности то, что сделал Олег Петренко, чтобы служба, как новая структура в украинской системе органов здравоохранения, была создана, – заявила Скалецкая.

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Также она отметила, что создание службы на сегодня необходимая процедура.

– Поэтому я очень благодарна за то, что он сделал. И нам необходимо двигаться, собственно, в направлении принятия своевременных решений. Нам необходимо принять достаточно много документов, чтобы запустить работу с больницами. Поэтому ценности у нас одни – здоровье наших граждан, – заявила глава Минздрава в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

Напомним, 25 ноября руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

– Надеюсь, в ближайшее время правительство ее поддержит. Причина – у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им, – заявил Петренко.

Источник: Свобода слова

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