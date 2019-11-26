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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ вводит монеты 5, 10 грн и обновляет купюры 50 и 200 грн

Металлические 5 гривен можно будет увидеть в обращении уже 20-го декабря, а металлические 10 гривен введут во втором квартале 2020 года.

НБУ вводит монеты 5, 10 грн и обновляет купюры 50 и 200 грн

Национальный банк Украины введет в обращение металлические 5 гривен 20-го декабря этого года.

Об этом рассказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктора Зайвенко во время брифинга.

Также в НБУ сообщили, что металлические 10 гривен появятся в обращении во втором квартале 2020 года.

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Кроме этого, 20-го декабря 2019 года в обращение введут 50-гривневые банкноты нового дизайна, а 25-го февраля 2020 года – обновленную банкноту в 200 грн.

НБУ вводит монеты 5, 10 грн и обновляет купюры 50 и 200 грн / 3 фотографии

Украинцы смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предыдущими банкнотами соответствующих номиналов.

Защита

Обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту. Так, улучшена рельефность элементов печати, в частности элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы два инновационных защитных элемента.

Один из них – это оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должен постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты.

Другой – “оконная” защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – меняется направление движения ее фонового изображения.

Напомним, с 25 октября 2019 года НБУ ввел в оборот купюру номиналом 1000 грн.

Источник: НБУ

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