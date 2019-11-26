Украина, РФ и ЕС заинтересованы в продолжении транзита газа через нашу страну после 2019 года, заявил Владимир Зеленский.

Новый долгосрочный договор о транзите российского газа в Европу через Украину должен быть подписан.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что все стороны: Украина, РФ и ЕС в этом заинтересованы.

– Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы, – добавил украинский лидер.

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Зеленский также напомнил, что поднял вопрос о новом транзитном договоре во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

К слову, ранее переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2019 года поддержал Берлин.