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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Необходимо продолжить транзит газа через Украину после 2019 – Зеленский

Украина, РФ и ЕС заинтересованы в продолжении транзита газа через нашу страну после 2019 года, заявил Владимир Зеленский.

Необходимо продолжить транзит газа через Украину после 2019 – Зеленский

Новый долгосрочный договор о транзите российского газа в Европу через Украину должен быть подписан.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что все стороны: Украина, РФ и ЕС в этом заинтересованы.

– Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы, – добавил украинский лидер.

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Зеленский также напомнил, что поднял вопрос о новом транзитном договоре во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

К слову, ранее переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2019 года поддержал Берлин.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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