В Киеве станцию метро Арсенальная закрыли на вход пассажиров из-за неисправности эскалатора.

В Киеве на станции метро Арсенальная возникли проблемы с одним из эскалаторов.

Из-за этого станция метрополитена не работает на вход пассажиров. Все исправные эскалаторы работают на выход граждан с Арсенальной.

– Специалисты уже проводят необходимые работы. Об открытии будет сразу сообщено, – пишет пресс-служба киевского метрополитена.

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Пассажиров просят учитывать ситуацию на станции и переориентировать маршруты.

Станция метро Арсенальная является самой глубокой в Киеве. Общая длина двух ее эскалаторов составляет 102,4 м.

К слову, 11 ноября на станции метро Университет образовалась очередь, которая выходила за пределы метрополитена.

Источник: Kyiv Metro

Видео: ЧЕСНО. Київ