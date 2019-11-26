Лицом Государства в смартфоне стала модель Александра Ободянская.

Правительство утвердило украинскую модель Александру Ободянскую лицом Государства в смартфоне.

– Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет Саша Ободянская, – говорится в сообщении.

При выборе в министерстве отталкивались от факторов реальности фотографии и ответственности участницы.

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Также во внимание принимали то, понравилось ли фото другим пользователям.

– Почти единогласно выбрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентации приложения, – добавили в министерстве.

Ободянская является гражданкой Украины, которая в 2018 году получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University и уехала учиться в Польшу. Также она работает в польском модельном агентстве.

Напомним, 27 сентября вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение Дія. Оно сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими.