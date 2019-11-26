В Луганской области произошло жестокое убийство ветерана АТО Юрия Гундаря. Его тело нашли в канаве через 10 дней после смерти.

В одном из сел Луганской области неизвестные убили ветерана антитеррористической операции Юрия Гундаря.

Его зарезали и бросили в канаву, где тело пролежало около 10 дней. Писатель и блогер Валерий Ананьев, который служил вместе с погибшим сообщил об ужасной смерти товарища.

– Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней. Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно, – написал он.

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Напомним, в Киеве 20 ноября скончался ветеран АТО Игорь Панов с позывным Хан, которого жестоко избили в ночь на 10 ноября.