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Факты / Украина / Политика

В войне на Донбассе есть жертва и агрессор – президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что в войне на Донбассе нет двух виновных сторон. Есть агрессия, где одна сторона – агрессор, а другая – жертва.

В войне на Донбассе есть жертва и агрессор – президент Эстонии

Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Она также добавила, что Европа не должна забывать, что международное сообщество имеет дело с аннексией территории Украины и с агрессией.

– В то же время мы не должны позволить международному сообществу забывать, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона – агрессор, вторая – жертва, – сказала президент Эстонии.

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Керсти Кальюлайд отметила, что во время своего визита на Донбасс и общения с жителями временно оккупированных территорий было понятно, что они пришли из среды, где царит страх.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию.

Источник: УНИАН

Фото: Офис Президента

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