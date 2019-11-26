PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина избавилась от газовой зависимости от России – Коболев

Четыре года назад в Украину зашел последний газ, который закупили у Газпрома.

Украина избавилась от газовой зависимости от России – Коболев

Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что пять лет назад Украина впервые открыла реверс и обеспечила поставки голубого топлива из Европы.

Он напомнил, что в 2013 году зависимость Украины от российского газа превышала 90%. В 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%).

– Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями – лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ, – написал Андрей Коболев в Facebook.

Читайте: Цены на газ упадут до исторического минимума: чем выгоден новый контракт с РФ

Андрей Коболев также отметил, чтобы быстрее избавиться от потребности в импорте энергоресурсов, нужно вводить технологии энергосбережения и уменьшать потребление газа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Россия и ЕС заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину после 2019 года.

Фото: Andriy Kobolyev

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

газ
Польша поставит Украину 100 млн кубометров газа из США
Необходимо продолжить транзит газа через Украину после 2019 – Зеленский
Необходимо продолжить транзит газа через Украину после 2019 – Зеленский
Откровенно с президентом. Зеленский рассказал о законах, газе и встрече с Путиным
Откровенно с президентом. Зеленский рассказал о законах, газе и встрече с Путиным
Газ
Цены на газ упадут до исторического минимума: чем выгоден новый контракт с РФ
Коболєв
Соратники Джулиани пытались добиться отставки Коболева – CNN
Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража
Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража
Андрій Коболєв
Коболев готов дать показания в отношении Джулиани в США
Минэнерго прогнозирует рост цен на газ
Минэнерго прогнозирует рост цен на газ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка