Четыре года назад в Украину зашел последний газ, который закупили у Газпрома.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что пять лет назад Украина впервые открыла реверс и обеспечила поставки голубого топлива из Европы.

Он напомнил, что в 2013 году зависимость Украины от российского газа превышала 90%. В 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%).

– Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями – лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ, – написал Андрей Коболев в Facebook.

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Андрей Коболев также отметил, чтобы быстрее избавиться от потребности в импорте энергоресурсов, нужно вводить технологии энергосбережения и уменьшать потребление газа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Россия и ЕС заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину после 2019 года.

Фото: Andriy Kobolyev