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Факты / Украина

В Киеве на железнодорожном вокзале ищут взрывчатку – людей эвакуировали

В Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.

В Киеве на железнодорожном вокзале ищут взрывчатку – людей эвакуировали

В Киеве правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

Сообщение поступило около 16.00. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

– Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы, – отметили в Укрзализныце.

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