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Факты / Украина

Выплата пенсий жителям ОРДЛО: в Раде зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который регулирует вопрос о выплате пенсий жителям временно оккупированных территориях.

верховна рада

Председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО.

По его словам, более половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить пенсию.

Лубинец отметил, что законопроект предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций.

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В случае утраты документов, появится возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Также будет отменена обязательная регистрации пенсионеров как внутренне переселенных лиц для получения пенсий.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова рассказала, что в Украине перерасчет пенсий планируется провести с апреля месяца. По ее словам, трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд  увеличен до 173 млрд грн.

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