Кабмин может разработать механизм, который предусматривает, в случае прямых поставок российского газа в Украину, изъятие потенциальных скидок на газ.

Если такой механизм введут, то газ будут предлагать конечным потребителям по рыночной цене, а разницу между ней и ценой со скидкой, предложенной Газпромом, будут направлять на реализацию социально важных мероприятий.

В частности, эти средства могут пойти на субсидирование незащищенных потребителей.

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– Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать на рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через любые другие инструменты для покрытия субсидий или на другие социально важные мероприятия, – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Ранее Алексей Оржель сообщил, что в Украине введут страховую цену на газ.