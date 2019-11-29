В Киеве вечером 29 ноября образовались пятибалльные пробки, движение транспорта особенно затруднено на центральных улицах.

На правом берегу большие пробки образовались возле станций метро Университет, Театральная, Золотые ворота, Крещатик, Арсенальная, Майдан Независимости, Дружбы Народов, Олимпийская, Кловская, Вокзальная, Лыбидская.

Также пробки есть на бульваре Тараса Шевченко, Бассарабской площади, на улице Саксаганского, Крещатик, Шота Руставели, Воздухофлотском проспекте.

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На левом берегу движение затруднено возле метро Бориспольская, на Днепровской набережной, проспекте Бажана.

Многочисленные пробки образовались в частности из-за ДТП, которых насчитывается более 20.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что в центре Киева на два месяца ограничили движение транспорта.