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Факты / Украина

Россия и Украина начали согласование договора по транзиту газа

Стартовало согласование между Украиной и РФ текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Россия и Украина начали согласование договора по транзиту газа

Украина и Россия начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС (Газотранспортной системы).

Документ необходим для продолжения транзита газа через Украину, так как срок действия предыдущего договора заканчивается 31 декабря 2019.

– Мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели.

Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко, – заявили в Нафтогазе.

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Трехстороннюю встречу, запланированную на пятницу, 29 ноября, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

Напомним, ранее стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме отметили, что готовы это сделать, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.

Фото: Dreamstime

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