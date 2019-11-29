Стартовало согласование между Украиной и РФ текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Украина и Россия начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС (Газотранспортной системы).

Документ необходим для продолжения транзита газа через Украину, так как срок действия предыдущего договора заканчивается 31 декабря 2019.

– Мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко, – заявили в Нафтогазе.

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Трехстороннюю встречу, запланированную на пятницу, 29 ноября, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

Напомним, ранее стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме отметили, что готовы это сделать, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.