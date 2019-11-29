Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, не верит в скорый мир с Россией и считает, что за это страна может заплатить слишком высокую цену.

Елена Зеркаль считает, что за быстрый мир с Россией Украина может заплатить слишком высокую цену.

– Я провела много раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так в мгновенье изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому не ожидаю быстрого мира с Россией. Я боюсь, что цена будет слишком велика – сказала она.

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Политик подчеркнула, что ни один мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях. Россия должна нести ответственность за преступления, которые она совершила в Украине.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с должности, которую занимает с августа 2014 года.